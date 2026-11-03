Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про наслідки в областях

Через російські удари по об'єктах інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність Харкова та області, у місті частково призупинили теплопостачання та подачу гарячої води.

Профільні служби працюють над відновленням послуг. Крім того, через нестабільну напругу в електромережах можливі відхилення від графіка руху поїздів метро.

Також тимчасово призупинили рух частини наземного електротранспорту. Не курсують тролейбуси №13, 20, 34 та 57, а трамваї №16 та 16А змінили маршрут. Напрямки тролейбусів №13 та 34 тимчасово обслуговують автобуси.