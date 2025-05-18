Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также БпЛА врага нанесли ущерб в Киевской области: власти сообщили о первых последствиях

Какие последствия атаки БпЛА на Киевщине

В результате ночной массированной атаки на Киевщине спасатели зафиксировали разрушения и пожары в нескольких общинах. К сожалению, также есть жертвы.

В Обуховском районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 года рождения, ранены три человека (1966, 1964 года рождения и ребенок 2019 года рождения),

– сообщили в ГСЧС.

По словам спасателей, в Киевской области была повреждена многоэтажка, также горели гаражи.

В Фастовском районе был разрушен склад и хозяйственное здание. К тому же, возник пожар в медцентре площадью 5000 квадратных метров.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, ночью 18 мая под ударом российских "Шахедов" находился также Киев. Утром стало известно о повреждениях в Соломенском районе столицы. Из-за атаки там были повреждены окна квартиры жилого дома, пострадавших нет.