Оккупанты планируют нанести удар уже в ближайшее время и на это есть причина. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Когда возможна новая атака врага

С конца ноября россияне накопили ракет примерно на 5 – 7 ударов. Несколько атак оккупанты уже осуществили, поэтому сейчас у них есть возможность массированно атаковать дважды или трижды.

Вероятно, Россия планирует провести эти атаки, в течение января, они не будут затягивать. Они рассчитывают ударить в ближайшее время. Причины простые и банальные – мы уже подходим к экватору отопительного сезона. Враг понимает, что сейчас нужно бить по энергетике,

– отметил Александр Мусиенко.

Украинцы уже переживали массовые отключения света весной – летом. Несмотря на сложности катастрофы все же не произошло. Поэтому оккупанты могут активизироваться именно сейчас, чтобы усложнить жизнь в Украине в период холодов.

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"Других вариантов нет. Могу заверить, из того, что известно, Россия не изменила тактики ракетных ударов. Точнее тактику они меняют, удары бывают разные, но общая стратегия остается без изменений", – объяснил военный.

Прежде всего оккупанты бьют по энергетике, в частности, по распределительной генерации. Во время последних атак россияне также целились по объектам генерации атомной энергетики.

Кроме этого, конечно, враг бьет и по военным объектам, что неудивительно. И все же россияне придерживаются тактики откровенного террора.