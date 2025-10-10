Во время массированной атаки в ночь на 10 октября российская армия применила ракеты и дроны не по одному региону, как это было раньше. Враг разделил оружие на несколько регионов, атаковав критическую инфраструктуру.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Чем отличается атака 10 октября от других?

Российская армия привлекла много средств воздушного нападения – 497 дронов и различных аэробаллистических, баллистических и крылатых и авиационных ракет. Удар на этот раз был рассредоточен, под атаку попали разные области.

Особенность этого удара – это применение большого количества аэробаллистических ракет. Кроме двух баллистических "Кинжалов" было применено 14 сразу ракет "Искандер-М" или KN/23. Таким образом теми ракетами атаковали различные направления из разных регионов. Основной удар – по объектам энергетической инфраструктуры,

– сказал Юрий Игнат.

Спикер добавил, что именно энергетические и газодобывающие объекты стали в последнее время больше "интересовать" россиян.

Однако под атаку врага попадают и гражданские люди. К сожалению, во время комбинированного обстрела в ночь на 10 октября были погибшие – 7-летний мальчик из Запорожья, а также много пострадавших.

Игнат напомнил, что в Украине по целям работают системы ПВО Patriot, однако даже они не сбивают все цели.

Что известно об атаке на Украину 10 октября?