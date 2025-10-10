Удар націлений не на одну область: у Повітряних Силах назвали особливість атаки 10 жовтня
- 10 жовтня російська армія атакувала кілька регіонів України, використовуючи 497 дронів та різні ракети, зокрема 14 "Іскандер-М" та 2 "Кинджал".
- Удар був спрямований на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні та газодобувні об'єкти.
Під час масованої атаки в ніч проти 10 жовтня російська армія застосувала ракети й дрони не по одному регіону, як це було раніше. Ворог розділив зброю на кілька регіонів, атакувавши критичну інфраструктуру.
Про це пише начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Чим відрізняється атака 10 жовтня від інших?
Російська армія залучила багато засобів повітряного нападу – 497 дронів та різних аеробалістичних, балістичних та крилатих та авіаційних ракет. Удар цього разу був розосереджений, під атаку потрапили різні області.
Особливість цього удару – це застосування великої кількості аеробалістичних ракет. Окрім двох балістичних "Кинджалів" було застосовано 14 одразу ракет "Іскандер-М" або ж KN/23. Таким чином тими ракетами атакували різні напрямки з різних регіонів. Основний удар – по об'єктах енергетичної інфраструктури,
– сказав Юрій Ігнат.
Речник додав, що саме енергетичні та газодобувні об'єкти стали останнім часом більше "цікавити" росіян.
Однак під атаку ворога потрапляють і цивільні люди. На жаль, під час комбінованого обстрілу в ніч проти 10 жовтня були загиблі – 7-річний хлопчик з Запоріжжя, а також багато постраждалих.
Ігнат нагадав, що в Україні по цілях працюють системи ППО Patriot, однак навіть вони не збивають усі цілі.
Що відомо про атаку на Україну 10 жовтня?
Вночі вибухи у Печерському та Голосіївському районах Києва. Уламки БпЛА спричинили пожежу в багатоповерхівці, було пошкоджено кілька поверхів. У столиці щонайменше 12 поранених, з них 8 – госпіталізовані.
У Запоріжжі чули багато вибухів, гучно було, зокрема, в промзоні. В місті було поранено дитину, яка померла в лікарні. Також травми дістали кілька жителів.
Масованого удару росіяни завдали по теплоелектростанції ДТЕК. Роботу деяких з них довелося зупинити, доки тривають ремонтні роботи. Там суттєво пошкоджено обладнання.
За даними уряду, атака стала однією з наймасштабніших у 2025 році.
Станом на 14:00 вдалося відновити електропостачання в частині Києва, Дніпропетровської та Полтавської областей.