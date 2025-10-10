Під час масованої атаки в ніч проти 10 жовтня російська армія застосувала ракети й дрони не по одному регіону, як це було раніше. Ворог розділив зброю на кілька регіонів, атакувавши критичну інфраструктуру.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Чим відрізняється атака 10 жовтня від інших?

Російська армія залучила багато засобів повітряного нападу – 497 дронів та різних аеробалістичних, балістичних та крилатих та авіаційних ракет. Удар цього разу був розосереджений, під атаку потрапили різні області.

Особливість цього удару – це застосування великої кількості аеробалістичних ракет. Окрім двох балістичних "Кинджалів" було застосовано 14 одразу ракет "Іскандер-М" або ж KN/23. Таким чином тими ракетами атакували різні напрямки з різних регіонів. Основний удар – по об'єктах енергетичної інфраструктури,

– сказав Юрій Ігнат.

Речник додав, що саме енергетичні та газодобувні об'єкти стали останнім часом більше "цікавити" росіян.

Однак під атаку ворога потрапляють і цивільні люди. На жаль, під час комбінованого обстрілу в ніч проти 10 жовтня були загиблі – 7-річний хлопчик з Запоріжжя, а також багато постраждалих.

Ігнат нагадав, що в Україні по цілях працюють системи ППО Patriot, однак навіть вони не збивають усі цілі.

Що відомо про атаку на Україну 10 жовтня?