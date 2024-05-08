Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что задача уничтожить энергосистему Украины однозначно стояла перед россиянами, ведь в основном ракеты и "Шахеды" летели по энергообъектам. Однако сама по себе атака была достаточно стандартной, хотя сейчас россияне и используют большое количество модификации ракет.

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Разнопрофильная атака

Роман Свитан отметил, что во время атаки были применены "Кинжалы", "Искандеры" и "Калибры", четыре из которых выпустили с подводной лодки. Было 45 ракет Х-101 и Х-555, а также несколько управляемых ракет авиационного базирования Х-59. Конечно же, выпустили и 21 "Шахед". То есть россияне попытались создать многоуровневую и разнопрофильную атаку.

Из 45 ракет 33 были сбиты. А вот пропущенные 12 ракет Х-101 – серьезный показатель. Эти ракеты содержат полутонные боевые части, которые позволяют уменьшить дальность полета ракеты и объем топливных баков. Они наносят серьезный ущерб, но наши ПВО с ним справятся,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

По его словам, для россиян сейчас сложно даже определить цель и как к ней подойти. Те цели в Украине, которые нельзя по определенным причинам переместить, прикрываются системой противовоздушной обороны.

Геноцидный режим россиян

Поскольку "легальных" или военных целей у россиян все меньше, под удар попадают гражданские объекты.

"Россияне переходят в другой режим – геноцидный и террористический, поскольку мы видим, как наносятся удары и по Одессе, и по Харькову, по жилому сектору и мирным людям. Видим потери среди гражданского населения", – сказал военный эксперт.

Роман Свитан добавил, что хоть количество атак падает из-за того, что целеуказания нет, сегодняшняя атака – не последняя.

В течение нескольких дней будет повтор атаки такого же уровня, возможно, ночью с 8 на 9 мая, поэтому ближайшие 3 – 4 дня надо быть очень осторожными, особенно в ночное время,

– подчеркнул Свитан.

Кроме атак по объектам энергетики, россияне не перестают атаковать Львовскую область, в частности Стрыйщину, где расположено крупнейшее в Европе газовое хранилище.

В нем могут храниться по крайней мере несколько десятков миллиардов кубов газа, а использовать его могут как западные, так и украинские компании. В течение лета там можно накопить достаточное количество газа, чтобы зимой не было ни тепловых, ни электрических блэкаутов.

Россияне пытаются до него достать и выбить крылатыми ракетами "Кинжал", поэтому такие объекты должны быть прикрыты системами противобаллистических зенитно-ракетных комплексов уровня SAMP/T или того же Patriot.

Оптимальный вариант – чтобы два польских Patriot могли перекочевать на нашу территорию и прикрывать запад нашей страны и расположенные там энергообъекты. Они важны как для нас, так и для Польши,

– сказал Роман Свитан.

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