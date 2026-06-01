Это очень важно, – Зеленский призвал обращать внимание на воздушные тревоги

Владимир Зеленский призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги. Украинский лидер подчеркнул, что это очень важно, особенно в ближайшие дни.

Об этом президент Украины сказал во время вечернего обращения 1 июня 2026 года.

Что сказал Зеленский относительно тревог?

Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги! Это очень важно,

– сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также призвал украинцев обязательно пользоваться укрытиями.

Напомним, о подготовке оккупантов к новому массированному удару по Украине Владимир Зеленский говорил еще 29 мая. Соответствующие данные получила украинская разведка.

Также предупреждали об обстрелах в Ивано-Франковской и Тернопольской ОГА. В частности, звучали сообщения, что целью удара могут стать города и общины на Западе нашего государства.

СМИ распространяли сообщения, что Россия якобы отложила массированную атаку по Украине, якобы объявив в одностороннем порядке "перемирие" на Троицу, что была 31 мая. Однако советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу опроверг эту информацию, отметив, что подобные заявления могут быть частью информационных манипуляций и не свидетельствуют о реальных намерениях Москвы