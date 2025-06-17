Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети X.

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В МИД высказались о ночном обстреле

Андрей Сибига заявил, что этой ночью сотни российских беспилотников и ракет были направлены против гражданского населения Украины.

Путин делает это намеренно, именно во время саммита G7. Он выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали к прекращению убийств,

– подчеркнул министр.

Глава МИД добавил, что Россия не только отвергает предложения о прекращении огня или встрече лидеров для поиска решений и завершения войны. По его словам, страна-террористка также цинично наносит удары по столице Украины и делает вид, что ищет дипломатические решения.

Цель Путина очень проста: показать лидеров G7 слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать его неправоту,

– подытожил Сибига.

Напомним, 15 – 17 июня в Канаде проходит саммит стран "Большой семерки". Ожидалось, что в рамках этого события Дональд Трамп должен был встретиться с президентом Зеленским. Однако этого не произошло: президент США досрочно покинул саммит из-за ситуации на Ближнем Востоке.