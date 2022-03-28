Об этом сообщил глава Госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.

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"Для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов Укртелеком временно ограничил предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес-клиентов", – отметил чиновник.

Специалисты Госспецсвязи оперативно отреагировали на ситуацию, благодаря чему атака была отбита. Теперь Укртелеком имеет возможность начать возобновление предоставления услуг клиентам,

– добавил Юрий Щиголь.

Напомним, что из-за кибератак на Укртелеком в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Одессе временно не работали короткие номера спасателей и полиции. Предлагали резервные номера.