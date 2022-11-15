Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он также отметил, что производство ракет в России продолжается, даже если работа идет в несколько смен – в любом случае это занимает некоторое время.
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Поверьте, если бы они могли их производить больше – били бы больше. Речь о деньгах у этих нелюдей сейчас не идет. Была бы у них такая возможность – били бы больше,
– говорит Юрий Игнат.
По его словам, сейчас россияне могут себе позволить выпустить такое количество ракет и чтобы еще что-то осталось.
"Все же видим, что враг не отказался от намерения устроить в Украине "блэкаут", "вынести" нашу инфраструктуру – но Воздушные Силы будут давать отпор", – добавляет представитель Воздушных Сил.
Мир дает России пощечину и это их ответ – ведут себя, как загнанный в угол зверь
Массированная ракетная атака территории Украины сегодня
15 ноября во всех областях объявили воздушную тревогу, а взрывы услышали в Киеве и области, а также:
- Винницкой области,
- Прикарпатье,
- Полтавской области,
- Николаевской области,
- Сумской области,
- Ровненской области,
- Житомирской области,
- Харьковской области,
- Днепропетровской области,
- Хмельницкой области,
- Одесской области,
- Волынской области.
Враг попал по жилым домам в Киеве. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. В других регионах оккупанты били по энергетической инфраструктуре.
Во Львове 80% города остается без света, а в Виннице процент обесточивания – 90%.