Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал регионы, в которых наблюдается больше проблем с поставкой электроэнергии в результате массированного ракетного удара. Речь не только о Киевщине.

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В каких областях больше всего проблем со светом

По словам Галущенко, вражескими обстрелами повредили объекты генерации и электросети. По состоянию на 11:00 он отметил, что самая сложная ситуация сейчас на Западе Украины, а также в Киевском и Одесском регионах.

Поэтому у них происходят аварийные отключения света. В то же время Галущенко добавил, что энергетики занимаются возобновлением энергоснабжения. Также он поблагодарил ПВО за отлично проделанную работу.

Львов на 90% без света

Около 10:00 мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ситуация в городе крайне сложная. По его словам, 90% абонентов остались без света. В городе не курсируют троллейбусы и трамваи. Также наблюдаются проблемы с водоснабжением. Глава городского совета добавил, что объекты критической инфраструктуры переходят на работу дизель-генераторов.

Почти половина Киева без электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что 40% потребителей столицы остались без света в результате ракетного удара по городу. Он также отметил, что в настоящее время энергетики работают над возобновлением поставки электроэнергии в дома горожан.

Что касается тепла и воды, то их подают в штатном режиме. Исключением стали дома, в которых работа котелен зависит от энергоснабжения. И если света у них нет, то автоматически – отсутствует и тепло.

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