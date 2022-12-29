Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав регіони, в яких спостерігається найбільше проблем з постачанням електроенергії внаслідок масованого ракетного удару. Мовиться не лише про Київщину.

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В яких областях найбільше проблем зі світлом

За словами Галущенка, ворожими обстрілами пошкодили об'єкти генерації та електромережі. Станом на 11:00 він зазначив, що найскладніша ситуація наразі на Заході України, а також у Київському й Одеському регіонах.

Тож у них відбуваються аварійні відключення світла. Водночас Галущенко додав, що енергетики займаються відновленням енергопостачання. Також він подякував ППО за відмінно виконану роботу.

Львів на 90% без світла

Близько 10:00 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що ситуація у місті вкрай складна. За його словами, 90% абонентів залишилися без світла. У місті не курсують тролейбуси та трамваї. Також спостерігаються проблеми з водопостачанням. Очільник міської ради додав, що об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу дизель-генераторів.

Майже половина Києва без електроенергії

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що 40% споживачів столиці залишилися без світла внаслідок ракетного удару по місту. Він також зазначив, що наразі енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії до осель містян.

Що стосується тепла та води, то їх подають у штатному режимі. Винятком стали будинки, в яких робота котелень залежить від енергопостачання. І якщо світла в них нема, то автоматично – відсутнє й тепло.

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