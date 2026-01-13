Добиваются одного, – эксперт разобрал, чем и как Россия может атаковать Украину

Россия усилила массированные атаки по Украине, нанося удары по объектам энергетики. Враг не только стремиться создать для украинцев максимально тяжелые условия жизни. Он имеет еще одну далеко идущую цель.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, ответив на вопрос, к чему украинцам нужно готовиться в ближайшее время по поводу возможных вражеских атак. Также он объяснил, какие трудности имеем с убытком баллистических ракет.

К чему враг пытается склонить украинцев?

Жмайло подчеркнул, что украинцам нужно готовиться к продолжению российских массированных атак, думать о своей энергоэффективности и не вестись на российскую пропаганду.

Россияне точечно добиваются одного результата, чтобы граждане Украины выходили на улицы, перекрывали дороги с требованием, чтобы им дали свет. Однако откуда взять свет, когда разбита энергетическая инфраструктура. И люди, работающих в этой сфере, делают все от них зависящее, чтобы исправить ситуацию,

– сказал он.

Россияне же стремятся к этим ударам, по его словам, добиться того, чтобы происходили протесты, была неспокойная ситуация, нестабильность. А также создать тяжелые условия жизни для граждан Украины, именно для этого они и совершают массированные обстрелы.

Во время атаки 13 января Украина имела проблемы с уничтожением баллистических целей: из 18 было уничтожено 2. Это связано, по мнению Жмайла, с тем, что эти ракеты усовершенствуются китайскими специалистами и усиливаются китайскими технологиями.

Украинские силы могут сбивать баллистику и аэробалистику россиян только двумя системами. Это SAMP/T, а также Patriot– ракетами PAC-3. Но чтобы сбить баллистическую цель, нужно на нее потратить как минимум 2– 3 ракеты. У нас таких возможностей пока нет,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Также, по словам директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, враг производит не менее 170 единиц "Шахедов" в сутки. Он их накапливал на зимний период, на критическое понижение температур. А к концу 2025 года россияне имели планы нарастить свои мощности производства до 190 дронов в сутки.

Обратите внимание! Относительно ракетного вооружения, то по состоянию на лето-осень 2025-го противник, в частности, с помощью китайского оборудования, накопил баллистических и крылатых ракет в объеме примерно 2000 единиц. 2025-й стал первым годом прироста России по ракетному вооружению.

Поэтому ситуация, как отметил он, сейчас очень тяжелая. Специалисты пытаются возобновить энергоснабжение, но, к сожалению, атаки будут продолжаться. Поэтому важно думать о своей энергоэффективности и понимать, что только в единстве сможем выстоять.

