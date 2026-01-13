Добиваються одного, – експерт розібрав, чим і як Росія може атакувати Україну

Росія посилила масовані атаки по Україні, завдаючи ударів по об'єктах енергетики. Мета ворога не тільки створити для українців максимально важкі умови життя. Він має ще одну далекосяжну ціль.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, відповівши на питання, до чого українцям треба готуватися найближчим часом щодо можливих ворожих атак. Також він пояснив, які труднощі маємо зі збиттям балістичних ракет.

До теми Пожежі, понівечені будинки та відключення світла: які наслідки нічних атак на Київщині

До чого ворог намагається схилити українців?

Жмайло наголосив, що українцям потрібно готуватися до продовження російських масованих атак, думати про свою енергоефективність і не вестися на російську пропаганду.

Росіяни точково добиваються одного результату, щоб громадяни України виходили на вулиці, перекривали дороги з вимогою, щоб їм дали світло. Проте немає звідки взяти світло, коли розбита енергетична інфраструктура. І люди, які працюють у цій сфері, роблять усе від них залежне, щоб виправити ситуацію,

– сказав він.

Росіяни ж прагнуть цими ударами, за його словами, добитися того, щоб відбувались протести, була неспокійна ситуація, нестабільність. А також створити важкі умови життя для громадян України, саме задля цього вони і здійснюють масовані обстріли.

Під час атаки 13 січня Україна мала проблеми щодо збиття балістичних цілей: з 18 було знищено 2. Це пов'язано, на думку Жмайла, з тим, що ці ракети вдосконалюються китайськими спеціалістами і посилюються китайськими технологіями.

Українські сили можуть збивати балістику і аеробалістику росіян лише двома системами. Це SAMP/T, а також Patriot – ракетами PAC-3. Але щоб збити балістичну ціль, потрібно на неї витратити як мінімум 2 – 3 ракети. У нас таких можливостей наразі немає,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Також, за словами директора Українського центру безпеки та співпраці, ворог виробляє щонайменше 170 одиниць "Шахедів" за добу. Він їх накопичував на зимовий період, на критичне пониження температур. А на кінець 2025 року росіяни мали плани наростити свої потужності виробництва до 190 дронів на добу.

Зверніть увагу! Щодо ракетного озброєння, то станом на літо-осінь 2025-го противник, зокрема за допомогою китайського обладнання, накопичив балістичних і крилатих ракет в обсязі приблизно 2000 одиниць. 2025-й став першим роком приросту Росії по ракетному озброєнню.

Тому ситуація, як зауважив він, зараз є дуже важкою. Фахівці намагаються відновити енергопостачання, але, на жаль, атаки будуть тривати. Тому важливо думати про свою енергоефективність і розуміти, що лише в єдності зможемо вистояти.

Що відомо про масовану атаку по Україні 13 січня?