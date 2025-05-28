Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News. Кроме того, Лев XIV говорил об обострении гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

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Что заявил Папа Римский

Перед тем, как поздравить италоязычных паломников, Папа Римский заверил в своей "близости и молитвах за всех жертв, особенно за детей и семьи".

В эти дни моя мысль часто обращается к украинскому народу, который пострадал от новых серьезных обстрелов гражданского населения и инфраструктуры,

– отметил понтифик.

Кроме того, на странице в Х он повторил призыв "поддержать любую инициативу для диалога и мира". Лев XIV побуждает к совместной молитве за мир "в Украине и везде, где война приносит страдания".

Напомним, ранее он подтвердил готовность принять в Ватикане Украину и Россию для последующих переговоров о завершении войны. Об этом понтифик заявил во время телефонного разговора для премьера Италии Джорджии Мелони.