Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Vatican News. Окрім того, Лев XIV говорив про загострення гуманітарної кризи в Секторі Гази.

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Що заявив Папа Римський

Перед тим, як привітати італомовних прочан, Папа Римський запевнив у своїй "близькості й молитвах за всіх жертв, особливо за дітей та сім'ї".

У ці дні моя думка часто лине до українського народу, який постраждав від нових серйозних обстрілів цивільного населення та інфраструктури,

– зазначив понтифік.

Окрім того, на сторінці в Х він повторив заклик "підтримати будь-яку ініціативу для діалогу і миру". Лев XIV спонукає до спільної молитви за мир "в Україні та всюди, де війна приносить страждання".

Нагадаємо, раніше він підтвердив готовність прийняти у Ватикані Україну й Росію для наступних переговорів про завершення війни. Про це понтифік заявив під час телефонної розмови для прем'єрки Італії Джорджії Мелоні.