Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что соответствующие материалы уже передали в органы, а против администраторов каналов будут приниматься серьезные меры. Ведь публикация скриншотов о движении вражеских воздушных объектов в реальном времени – запрещена. 24 Канал.
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Администраторов подобных телеграм-каналов будут наказывать
Игнат отмечает, что распространение информации о движении вражеских ракет или БПЛА в реальном времени, прикрепляя к этому скриншоты с радаров – преступление против Украины. По его мнению, такие каналы нуждаются в особом контроле, ведь они могут работать на руку врагу.
Речь идет не об официальных телеграм-каналах руководителей, а информирующих о движении вражеских ракет, "Шахидов". В ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого,
– подчеркивает Игнат.
Кроме того, внимания требует и то, откуда администраторы телеграм-каналов получают подобную информацию. На подобных скриншотах указывают еще и точное время и местонахождение или исчезновение с радаров БпЛА. Подобные действия являются преступлением, утверждает Игнат, и нуждаются в тщательном расследовании.
Такую точную информацию, публикуемую некоторыми телеграм-каналами, враг может использовать для корректировки последующих массированных ракетных ударов или запуска "Шахидов". И если администраторы таких ресурсов считают, что предоставляют "оперативную информацию" ради безопасности украинцев, то они ошибаются.
Массированная атака россиян 22 марта
- Днем 22 марта враг атаковал Запорожье. Оккупанты запустили 6 ракет, 2 из которых попали в многоэтажные дома. Пока известно о 25 пострадавших – они госпитализированы в больницы.
- В ночь на 22 марта враг также атаковал несколько регионов Украины. В частности, из-за атаки "Шахидами" в нескольких районах Украины ночью работала ПВО. В частности, речь идет о Киевской, Житомирской и Хмельницкой области.
- В результате атаки Киевской области в городе Ржищев частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. Есть погибшие и пострадавшие.