Ответ на этот вопрос дал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Чиновник отметил, что массированные ракетные атаки это не только об выключении света.

Обратите внимание Террористы готовят новые удары, сложная ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского

Влияют ли обстрелы энергообъектов на фронт

Михаил Подоляк подчеркнул, что действия россиян просто фашизмом, ведь удары по энергообъектам это не только обесточивание городов и сел, но и прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ и т.д. Однако на поле боя это никоим образом не изменяет ситуацию.

Российские атаки по объектам энергетики – это не только отключение света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, скорая, не приехавшая. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет. Просто фашизм 21 веке – террор гражданских городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды,

– подчеркнул Подоляк.

Зеленский предупредил об угрозе новых ударов

Россия терроризирует гражданское население Украины, желая сломать наш народ. Несмотря ни на одну военную выгоду, россияне продолжают предпринимать напрасные попытки запугивания украинцев массированными ракетными ударами.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отметил успешную работу коммунальщиков и энергетиков, которым удалось стабилизировать энергосистему Украины после массированной ракетной атаки 23 ноября. В то же время, президент предупредил об угрозе новых ударов на следующей неделе. К сожалению, у россиян до сих пор есть запас ракет.

Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с партнерами,

– сказал президент.

Важно! Россия является страной-террористом, поэтому невозможно предсказать, куда враг запустит ракеты в следующий раз – в жилой дом, школу, больницу, подстанцию. Кроме того, невозможно предположить, куда упадут обломки вражеской ракеты после успешной работы ПВО. Поэтому важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае объявления об опасности – переходить в укрытие.

Зеленский предупредил об угрозе новой атаки: смотрите видео