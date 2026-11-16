Полсуток на перелет бомбардировщиков: в Воздушных силах предупредили о новом российском ударе

Об этом сообщил речник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Что известно о планах России?

По его словам, российские стратегические бомбардировщики могут за полсуток перелететь на европейскую часть России. Оттуда противник может готовить очередной ракетный удар по Украине.

Игнат отметил, что информация о подготовке новой атаки поступает уже несколько дней, поэтому для украинских военных такие сообщения не являются неожиданными.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что Россия не отказалась от намерений атаковать украинскую энергетику и критическую инфраструктуру. Силы обороны учитывают эту угрозу и готовятся к возможному удару.

В то же время для эффективного отражения потенциальной атаки Украина рассчитывает на усиление военной помощи со стороны международных партнеров. В частности, необходимы боеприпасы для зенитных орудий и самолетов, а также ракеты малого и среднего радиуса действия.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о новых данных разведки относительно подготовки Россией ударов по Украине. Глава государства подчеркнул, что баллистическая угроза остается серьезной, поэтому стране требуются дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS.