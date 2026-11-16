Пів доби на переліт бомбардувальників: у Повітряних силах попередили про новий російський удар

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Що відомо про плани Росії?

За його словами, російські стратегічні бомбардувальники можуть протягом половини доби перелетіти на європейську частину Росії. Звідти противник може готувати черговий ракетний удар по Україні.

Ігнат зазначив, що інформація про підготовку нової атаки надходить уже декілька днів, тому для українських військових такі повідомлення не є несподіваними.

Речник Повітряних сил наголосив, що Росія не відмовилася від намірів атакувати українську енергетику та критичну інфраструктуру. Сили оборони враховують цю загрозу й готуються до можливого удару.

Водночас для ефективного відбиття потенційної атаки Україна розраховує на посилення військової допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, потрібні боєприпаси для зенітних гармат і літаків, а також ракети малого та середнього радіуса дії.

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про нові дані розвідки щодо підготовки Росією ударів по Україні. Глава держави наголосив, що балістична загроза залишається серйозною, тому країна потребує додаткових ракет для систем ППО Patriot і NASAMS.