Драка началась с стычки между двумя семьями. Женщина спросила одного из пассажиров, может ли он поменяться местом с ее ребенком, который имеет особые потребности.

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Мужчина отказался. Мать это разозлило, и она начала нападать на пассажира. Ссора набирала обороты. Впоследствии к ней присоединились и другие пассажирки. Все переросло в массовую потасовку женщин. Они толкали друг друга и обменивались оплеухами.

Одна из пассажирок настолько активно участвовала в драке, что буквально "выпрыгнула" из своего топа. Члены экипажа пытались остановить потасовку. В то же время, никакого успеха достичь не удавалось.

В конце концов, через некоторое время драку остановили. Из самолета вывели 15 человек, которые прибегали к агрессии. То, что участники потасовки не смогли продолжить свое путешествие, назвали справедливым.

В авиакомпании подчеркнули, что осуждают любые проявления агрессии. Кроме того, сообщили, что все действия экипажа были направлены на то, чтобы обеспечить людям безопасность на борту. Это – приоритет.