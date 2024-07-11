Система "мобилизация за деньги" работает на грани, сказал 24 Каналу российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Возможно, Путин и хотел бы использовать только финансовый инструмент, но складывается впечатление, что он близок к завершению.

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Система готова к мобилизации

Российские военкоматы подготовились к массовой мобилизации – составлены списки, определена очередность призыва и тому подобное. Если она все же начнется, то будет касаться Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов, которые раньше не трогали.

Есть разнарядки по количеству мобилизованных, которые должен привлечь к войне каждый военкомат,

– отметил Гудков.

По его словам, сначала было запланировано, что военкоматы должны были быть подготовлены к маю 2024 года и в случае, если будет необходимость, то общая мобилизация началась бы 6 июня 2024 года.

По нашим данным сейчас готовность к мобилизации перенесена на 6 сентября. В целом Россия готовится к мобилизации. Я предполагаю, что мобилизационный план поставлен 800 – 900 тысяч,

– сказал российский оппозиционный политик.

Он отметил, не факт, что общая мобилизация состоится, но то, что система подготовлена к этому – проверенная информация.

Путин забрасывает желающих воевать деньгами

Пока диктатор всеми силами пытается избежать всеобщей мобилизации в России, ведь она даст крайне негативный эффект. Поэтому сейчас Кремль резко увеличил денежные доходы граждан, которые соглашаются идти на фронт.

"Выплаты достигли огромных размеров. Россияне получают до полутора миллионов рублей, что равно 15 тысячам евро", – добавил Гудков.