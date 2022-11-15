Команда 24 канала оперативно публикует проверенную информацию. Присоединяйтесь к нашему телеграмму, чтобы читать только правдивую, а не паническую информацию. Уверяем, что никаких "СРОЧНО ВСЯ УКРАИНА" вы никогда у нас не увидите.

Читайте также Россия отвечает на речь Зеленского новым ракетным ударом, — ОП

Телеграмм-канал 24 канала обновляется постоянно – и днем, и ночью. Поэтому вы всегда будете в курсе всех важных событий.

Сегодня российские оккупанты осуществили массовый пуск ракет по Украине, поэтому мы оперативно информируем о том:

куда летят российские ракеты,

где работает ПВО,

где местные жители слышат взрывы,

что говорят местные власти.

Важно, что мы не помогаем врагу и не публикуем фото и видео прилетов. Мы заботимся о безопасности украинцев и всегда вовремя говорим вам, когда нужно бежать в укрытие.

Что происходит в Украине прямо сейчас