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Сьогодні російські окупанти здійснили масовий пуск ракет по Україні, то ж ми оперативно інформуємо про те:

куди летять російські ракети,

де працює ППО,

де місцеві мешканці чують вибухи,

що каже місцева влада.

Важливо, що ми не допомагаємо ворогу й не публікуємо жодних фото та відео прильотів. Ми дбаємо про безпеку українців й завжди вчасно кажемо вам, коли потрібно бігти в укриття.

Що відбувається в Україні прямо зараз