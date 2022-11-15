Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Уже станом на 15:38 стало відомо, що російські атаки поцілили у два будинки в центрі Києва, а згодом про вибухи повідомили й у Львові.

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Чого добивається Кремль

Такі дії Москви краще будь-яких слів ілюструють її справжні прагнення до миру. Тому не потрібно мати ілюзій щодо заяв країни-терористки.

Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху,

– підкреслив Андрій Єрмак.

Також керівник Офісу Президента підкреслив, що попри будь-які намагання Росії терористи завжди програють.

Заява України на G20 і відповідь Росії

Володимир Зеленський виступив на саміті G20 онлайн. Під час своєї промови він заявив, що жодного "Мінська-3" не буде, натомість запропонував свою формулу миру. Також він підкреслив, що не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю.

Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями,

– сказав Президент України.

Однак Кремлю, який прагне заморозити конфлікт на вигідних для себе умовах у той час, коли він програє, дуже не сподобалась ця заява. Там поскаржилися, що заява Зеленського на саміті "Великої двадцятки" начебто свідчить про небажання України вести переговори з Москвою.

"Заява Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", – цинічно заявив Пєсков.

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