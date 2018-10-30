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      Массовая драка девушек в Ровно: детали конфликта и комментарии свидетелей

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      На Ровенщине люди возмущены ужасным инцидентом, почти 20 молодых девушек выясняли отношения кулаками. И все это на глазах прохожих.

      Видео попало в интернет и возумтило пользователей.

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      Кто-то воспринял это как модную тенденцию у подростков - снимать горяченькое видео, чтобы потом получить как можно больше просмотров в интернете.

      Их заметили две женщины, которые шли вблизи парка в Ровно. Пока одна бросилась разнимать, другая снимала процесс на видео.

      Я подбежала, девушки лежали на земле, одна лежала, вторая на ней возилась. Я их растянула. Я сказала, что не знаю, кто из вас виноват, кто прав, разойдитесь, что вы делаете,
      – сказала свидетель Ольга.

      Девушки в ответ начали кричать нецензурной бранью. Женщины в полицию обращаться не стали, но выложили это видео в социальных сетях. За считанные часы оно набрало тысячи просмотров и вызвало резонанс. Событием заинтересовались правоохранители

      Никаких заявлений от участников или свидетелей происшествия в полиции не поступало. Сейчас наши работники уже установили всех лиц конфликта. Девушки не являются школьницами,
      - заявила инспектор отдела ювенальной превенции Нацполиции в Ровненской области Татьяна Михайлюк.

      Кто эти девушки и где учатся, в полиции не говорят, мол, часть из них несовершеннолетние. Жители, которые работают вблизи места, где произошла схватка, говорят, девушки там собираются часто. Но до драки ни разу не доходило.

      Психологи утверждают, действия девушек на видео свидетельствуют скорее о какой-то игре, чем о драке. Но все же советуют родителям присмотреться к поведению своих детей.

      Дети не всегда могут проанализировать свои действия и последствия, поэтому агрессия для них естественна. Родителям надо как можно больше времени уделять детям, но в наше время родители не имеют для этого возможностей или даже понимания,
      – прокомментировала психолог Ольга Яковлева.

      В последнее время подростки все чаще проявляют агрессию то в школе, то за ее пределами. По всей стране регулярно употребляют термин буллинг, то есть травля ребенка.

      Каждый 5 ребенок считает, что это нормально. Каждый 7 ребенок из 10 сталкивался с этим буллингом. Мы с этим явлением будем бороться и говорить родителям и детям, что скрывать такие факты нельзя ибо последствия этого могут быть самые вопиющие и страдает ребенок,
      – отметила начальник главного управления юстиции в Ровненской области Оксана Сальчук.

      Уголовного производства по этому факту в полиции не открывали. Правоохранители говорят, оснований для этого никаких, а у сторон нет никаких претензий.

      Впрочем, обходить такие случаи полицейские не советуют. И если где-то на улице стали свидетелем такой стычки - обязательно об этом сообщать в полицию.

      Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Ровно
      Источник: 24 канал
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