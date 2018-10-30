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      Масова бійка дівчат у Рівному: деталі конфлікту та коментарі свідків

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      На Рівненщині люди обурені жахливим інцидентом, майже 20 молодих дівчат з’ясовували стосунки кулаками. І все це на очах перехожих.

      Відео потрапило в інтернет і збурило користувачів.

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      Хтось сприйняв це як модну тенденцію у підлітків - знімати гаряченьке відео, щоби потім отримати якомога більше переглядів в інтернеті.

      Їх помітили двоє жінок йшли поблизу парку у Рівному. Поки одна кинулась розбороняти, інша знімала процес на відео.

      Я підбігла, дівчата лежали на землі, одна лежала, друга на ній товклася. Я їх розтягнула. Я сказала, що не знаю хто з вас винен, хто правий, розійдіться, що ви робите,
      – сказала свідок Ольга.

      Дівчата у відповідь почали кричати нецензурною лайкою. Жінки у поліцію звертатись не стали, але виклали це відео у соціальних мережах. За лічені години воно набрало тисячі переглядів і викликало резонанс. Подією зацікавились правоохоронці

      Жодних заяв від учасників чи свідків події до поліції не надходило. Наразі наші працівники вже встановили всіх осіб конфлікту. Дівчата не є школярками,
      – заявила інспектор відділу ювенальної превенції Нацполіції у Рівненській області Тетяна Михайлюк.

      Хто ці дівчата і де вчаться, у поліції не кажуть, мовляв, частина з них неповнолітні. Рівняни, які працюють поблизу місця, де сталась сутичка, кажуть, дівчата там збираються часто. Але до бійки жодного разу не доходило.

      Психологи стверджують, дії дівчат на відео свідчать швидше про якусь гру, аніж про бійку. Але все ж радять батькам придивитись до поведінки своїх дітей.

      Діти не завжди можуть проаналізувати свої дії і наслідки, тому агресія є для них природна. Батькам треба якомога більше часу приділяти дітям, але у наш час батьки не мають для цього можливостей або й навіть розуміння,
      – прокоментувала психолог Ольга Яковлєва.

      Останнім часом, підлітки все частіше проявляють агресію чи то в школі, чи то поза її межами. По всій країні регулярно вживають термін булінг, тобто цькування дитини.

      Кожна 5 дитина вважає, що це нормально. Кожна 7 дитина з 10 стикалась з цим булінгом. Ми з цим явищем будем боротись і казати батькам і дітям, що приховувати такі факти не можна бо наслідки цього можуть бути кричущі і страждає дитина,
      – наголосила начальник головного управління юстиції у Рівненській області Оксана Сальчук.

      Кримінального провадження за цим фактом у поліції не відкривали. Правоохоронці кажуть, підстав для цього жодних, а у сторін немає ніяких претензій.

      Втім, оминати такі випадки поліцейські не радять. І якщо десь на вулиці стали свідком такої сутички - обов'язково про це повідомляти у поліцію.

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліція Рівне
      Джерело: 24 канал
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