Массовая миграция украинцев за границу – одна из самых актуальных угроз для страны

Граждане Украины нередко попадают в ситуации, когда их незаконно эксплуатируют за рубежом – в 48% случаев речь идет о России.

Массовая миграция украинцев за границу на сегодня – одна из самых актуальных угроз для страны. Об этом свидетельствуют свежие социологические исследования, сообщает "5 канал".

По информации журналистов, миграция заняла первое место в топе самых актуальных угроз для Украины. Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце января 2019 года.

"За" массовый выезд украинцев за границу, как основную опасность для государства, высказались более половины опрошенных. Поэтому миграция опередила даже экономический упадок, бедность, девальвацию гривны и угрозу полномасштабной войны с Россией. Проблема глобальная. Это подтверждают и специалисты. Говорят, особенно критическая ситуация с оттоком за границу рабочих рук", – говорится в исследовании.

По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, в Украине существует модный тренд на эмиграцию, который необходимо изменить: "Сегодня в стране существует так называемая мода на эмиграцию. Мы в мозгах людей должны изменить моду на эмиграцию – модой на то, чтобы оставаться и жить в Украине".

Кроме того, украинцы часто попадают в ситуации, когда их незаконно эксплуатируют за рубежом.

"В прошлом году от нас получили помощь 1 тыс. 265 пострадавших, подвергшихся эксплуатации в 30 странах мира. На первом месте хранится эксплуатация на территории Российской Федерации – это 48%. На втором месте – эксплуатации на территории Польши", – отчиталась национальный менеджер по коммуникациям Международной организации по миграции Варвара Жлуктенко.