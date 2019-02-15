Масова міграція українців за кордон – одна з найактуальніших загроз для країни

Громадяни України нерідко потрапляють у ситуації, коли їх незаконно експлуатують за кордоном – у 48% випадків йдеться про Росію.

Масова міграція українців за кордон на сьогодні – одна з найактуальніших загроз для країни. Про це свідчать свіжі соціологічні дослідження, повідомляє "5 канал".

За інформацією журналістів, міграція посіла перше місце в топі найактуальніших загроз для України. Такі дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного наприкінці січня 2019 року.

"За" масовий виїзд українців за кордон, як основну небезпеку для держави, висловилися більш ніж половина опитаних. Тому міграція випередила навіть економічний занепад, бідність, девальвацію гривні та загрозу повномасштабної війни з Росією. Проблема глобальна. Це підтверджують і фахівці. Кажуть, особливо критична ситуація з відтоком за кордон робочих рук", – мовиться в дослідженні.

За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової, в Україні існує модний тренд на еміграцію, який необхідно змінити: "Сьогодні в країні існує так звана мода на еміграцію. Ми в мізках людей повинні змінити моду на еміграцію – модою на те, щоб залишатися і жити в Україні".

Крім того, українці часто потрапляють у ситуації, коли їх незаконно експлуатують за кордоном.

"У минулому році від нас отримали допомогу 1 тис. 265 потерпілих, які зазнали експлуатації в 30 країнах світу. На першому місці зберігається експлуатація на території Російської Федерації – це 48%. На другому місці – експлуатації на території Польщі", – відзвітувала національний менеджер з комунікацій Міжнародної організації з міграції Варвара Жлуктенко.