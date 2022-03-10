О ситуации с обстрелами россиян в Луганской области по состоянию на 10 марта в сети рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Ситуация в городе Рубежное
По состоянию на 12:30 в результате обстрела города Рубежное:
- на Забиркино обнаружили и эвакуировали 1 раненого,
- на улице Менделеева произошло возгорание на балконе и кухне, там обнаружили 2 раненых,
- на этой же улице вспыхнул Рубежанский картонно-тарный комбинат.
Обстрелы Северодонецка
Захватчики обстреляли город Северодонецк, в результате чего вспыхнули многочисленные пожары:
- на улице Курчатова в продуктовом магазине нашли тело 1 погибшего,
- на перекрестке улицы Курчатова и проспекта Гвардейский горят торговые палатки,
- на Гвардейском также горит квартира, произошел обвал стены соседней квартиры,
- на улице Вилисова горит квартира, пострадавших нет, перебит газовод, однако из-за обстрела тушение невозможно,
- на Курчатовой – горит квартира
- на Гвардейском – перебит газовод.
Последствия обстрелов Луганщины: Фото Сергея Гайдая
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