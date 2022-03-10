Про ситуацію з обстрілами росіян у Луганській області станом на 10 березня у мережі розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Ситуація у місті Рубіжне

Станом на 12:30 внаслідок обстрілу міста Рубіжне:

  • на Забіркіному виявили та евакуювали 1 пораненого,
  • на вулиці Менделєєва сталося загоряння на балконі та кухні, там виявили 2 поранених,
  • на цій же вулиці спалахнув Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

Обстріли Сєвєродонецька

Загарбники обстріляли місто Сєвєродонецьк, у результаті чого спалахнули багато пожеж:

  • на вулиці Курчатова у продуктовому магазині знайшли тіло 1 загиблого,
  • на перехресті вулиці Курчатова та проспекту Гвардійський горять торговельні намети,
  • на Гвардійському також горить квартира, стався обвал стіни сусідньої квартири,
  • на вулиці Вілісова горить квартира, постраждалих немає, перебитий газовід, однак через обстріл гасіння неможливе,
  • на Курчатовій – горить квартира
  • на Гвардійському – перебитий газовід.

Наслідки обстрілів Луганщини: Фото Сергія Гайдая

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