Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що подекуди в Севєродонецьку люди навіть не встигали добігти в укриття.

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"Орки обирають час, коли люди найбільш незахищені", – вважає Гайдай.

Він додав, що рятувальники зараз будуть оглядати пошкодження у Севєродонецьку. Наразі невідомо, чи є жертви.

Окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк / Фото Сергія Гайдая

До слова, голова Луганської ОВА раніше повідомив, що ситуація в регіоні вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину, багато жертв, відсутні комунікації. Зокрема, знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково, загалом це 115 461 споживач. Немає газу, води, опалення.

Водночас ввечері 9 березня на Луганщині прикордонники і воїни ЗСУ відбили напад орків, які планували прорвати оборону наступаючи з бронетехнікою.

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