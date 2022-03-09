Голова Луганської ОВА зазначив, що ситуація в регіоні вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину, багато жертв, відсутні комунікації.

Читайте також: Путін вбиває безневинних жінок і дітей, - прем'єр Чехії про атаку на Маріуполь

Дай Боже нам усім сил! Знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково, загалом це 115 461 споживач. Немає газу, води, опалення. Але є сили і віра в Перемогу!,

– заявив Гайдай.

За його словами, кожного дня Луганщина виходить на мітинги проти російської окупації, ніхто не хоче бути ні в нафантазованій "ЛНР", ні в Росії, під керівництвом божевільного (ред. Володимира Путіна).

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!