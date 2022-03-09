Чеський прем'єр назвав удар російської армії – військовим злочином

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала прокоментував обстріл дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі. Він заявив про необхідність посилення міжнародної ізоляції Росії через вбивство безневинних жінок і дітей.

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Петр Фіала назвав удар російської армії по лікарнях у Маріуполі – військовим злочином.

Російську атаку на Маріуполь, під час якої було пошкоджено пологовий будинок і дитячу лікарню, не можна назвати інакше, ніж військовим злочином. Володимир Путін вбиває безневинних жінок і дітей – реакцією на це має стати ще глибша міжнародна ізоляція Росії,

– сказав глава чеського уряду.

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