Чешский премьер назвал удар российской армии – военным преступлением

Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал обстрел детской больницы и роддома в Мариуполе. Он заявил о необходимости усиления международной изоляции России из-за убийства невинных женщин и детей.

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Петр Фиала назвал удар российской армии по больницам в Мариуполе – военным преступлением.

Российскую атаку на Мариуполь, во время которой был поврежден роддом и детская больница, нельзя назвать иначе, чем военным преступлением. Владимир Путин убивает невинных женщин и детей – реакцией на это должна стать еще более глубокая международная изоляция России,

– сказал глава чешского правительства.

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