Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что местами в Северодонецке люди даже не успевали добежать в укрытие.
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"Орки выбирают время, когда люди наиболее незащищены", – считает Гайдай.
Он добавил, что спасатели сейчас будут осматривать повреждения в Северодонецке. Пока неизвестно, есть ли жертвы.
Оккупанты снова обстреляли Северодонецк / Фото Сергея Гайдая
К слову, глава Луганской ОВА ранее сообщил, что ситуация в регионе крайне сложная. Бои не останавливаются ни на минуту, много жертв, отсутствуют коммуникации. В частности, обесточено 27 населенных пунктов полностью, 11 частично, в целом это 115 461 потребитель. Нет газа, воды, отопления.
В то же время вечером 9 марта в Луганской области пограничники и воины ВСУ отбили нападение орков, которые планировали прорвать оборону, наступая с бронетехникой.
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