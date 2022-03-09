У відомстві зазначили, російські окупанти щодня і щоночі відчуває зазнає втрат. Почуття страху від знищення змушує росіян залишати зброю, техніку і здаватися в полон.

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Прикордонники Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України разом зі Збройними силами та іншими захисниками продовжують мужньо стояти на захисті країни,

– йдеться в повідомленні.

У ДПСУ додали, що окрім знищення ворожої ДРГ поблизу Андріївки Балаклійського району на Харківщині та взяття в полон нападника, до цього на Луганщині прикордонники і воїни ЗСУ відбили напад орків, які планували прорвати оборону наступаючи з бронетехнікою.

"Результат – просування колони зупинено, ворогу завдано втрат, знищено БМП", – написали у відомстві.

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