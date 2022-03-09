Причому цілком свідомо та цілеспрямовано. Про це написав Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України Володимира Зеленського.

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"Росія воює не проти української армії, а проти… Наших дітей", – наголосив представник Офісу Президента.

Конкретно, адресно – проти шкіл, дитячих садків, пологових будинків. Щоб діти боялися. Щоб діти плакали. Щоб голодували, мерзли у підвалах. Щоб на очах у дітей убивали їхніх батьків,

– написав у твітері Михайло Подоляк.

"Просто подивіться на правду про війну", – закликав він.

Дивіться відео про злочини Росії проти дітей України:

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