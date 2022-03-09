Причем вполне осознанно и целенаправленно. Об этом написал Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского.

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"Посмотрите на правду о войне": видео о преступлениях России против детей Украины

"Россия воюет не против украинской армии, а против… Наших детей", – подчеркнул представитель Офиса Президента.

Конкретно, адресно – против школ, детских садов, роддомов. Чтобы дети боялись. Чтобы дети плакали. Чтобы голодали, мерзли в подвалах. Чтобы на глазах у детей убивали их родителей,

– написал в твиттере Михаил Подоляк.

"Просто посмотрите на правду о войне", – призвал он.

Смотрите видео о преступлениях России против детей Украины:

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