Во Львове отравились 26 человек после посещения "Томатины" Этим лицам диагностировали сальмонеллез. Скорее всего, причина – посещение одного из ресторанов известной львовской сети "Томатина". Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией рода Salmonella. Инфицироваться можно как через продукты (мясные салаты и фарши, яйца, колбасы, заливные блюда и т.п.), зараженные этой бактерией, так и от зараженных животных. Симптомы сальмонеллеза – повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота и диарея.

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По данным департамента здравоохранения, 26 человек в состоянии средней тяжести госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу. При этом что могло стать причиной массового отравления – не уточняют.

Отравились блюдами с соусом "карбонара"

Впрочем, издание Zaxid.net заявляет, что массовое отравление произошло на этой неделе в одном из ресторанов львовской сети "Томатина". Предварительно установлено, что случай массового отравления произошел в заведении в ТРЦ Spartak по улице Мазепы во Львове.

Руководитель отдела заботы о гостях этой сети Святослав Мерза по запросу редакции прислал письменный комментарий – в нем сообщил, что с 7 июля посетители жаловались на два блюда, в которые входит соус "карбонара". В ресторане заявили, что все позиции с соусом уже изъяли из меню.

В заведениях проводится проверка Госпродпотребслужбой; причастных к производству соуса временно отстранили; проводится внутренняя служебная проверка,

– говорится в сообщении.

В состав соуса "карбонара" входят сырые яичные желтки, однако пока неизвестно, стали ли они причиной отравления. Лабораторные исследования продолжаются.