У Львові отруїлися 26 людей після відвідування "Томатіни" Цим особам діагностували сальмонельоз. Найімовірніше, причина – відвідування одного з ресторанів відомої львівської мережі "Томатіна". Довідка: Сальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Інфікуватись можна як через продукти (м'ясні салати та фарші, яйця, ковбаси, заливні страви тощо), заражені цією бактерією, так і від тварини, які є збудниками. Симптоми сальмонельозу – підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювота та діарея.

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За даними департаменту охорони здоров'я, 26 осіб у стані середньої важкості госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню. При цьому, що могло стати причиною масового отруєння, – не уточняють.

Отруїлися стравами з соусом "карбонара"

Втім, видання Zaxid.net заявляє, що масове отруєння сталось цього тижня в одному з ресторанів львівської мережі "Томатіна". Попередньо встановлено, що випадок масового отруєння трапився у закладі в ТРЦ Spartak, що на вулиці Мазепи у Львові.

Керівник відділу турботи про гостей цієї мережі Святослав Мерза на запит редакції надіслав письмовий коментар – у ньому повідомив, що з 7 липня відвідувачі скаржились на дві страви, у які входить соус "карбонара". У ресторані заявили, що всі позиції із соусом вже вилучили з меню.

У закладах проводиться перевірка Держпродспоживслужбою; причетних до виробництва соуса тимчасово відсторонили; проводиться внутрішня службова перевірка,

– йдеться у повідомленні.

У склад соусу "карбонара" входять сирі яєчні жовтки, однак наразі невідомо, чи саме вони стали причиною отруєння. Лабораторні дослідження наразі тривають.