У Львові отруїлися 26 людей після відвідування "Томатіни"
Цим особам діагностували сальмонельоз. Найімовірніше, причина – відвідування одного з ресторанів відомої львівської мережі "Томатіна".
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За даними департаменту охорони здоров'я, 26 осіб у стані середньої важкості госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню. При цьому, що могло стати причиною масового отруєння, – не уточняють.
Отруїлися стравами з соусом "карбонара"
Втім, видання Zaxid.net заявляє, що масове отруєння сталось цього тижня в одному з ресторанів львівської мережі "Томатіна". Попередньо встановлено, що випадок масового отруєння трапився у закладі в ТРЦ Spartak, що на вулиці Мазепи у Львові.
Керівник відділу турботи про гостей цієї мережі Святослав Мерза на запит редакції надіслав письмовий коментар – у ньому повідомив, що з 7 липня відвідувачі скаржились на дві страви, у які входить соус "карбонара". У ресторані заявили, що всі позиції із соусом вже вилучили з меню.
У закладах проводиться перевірка Держпродспоживслужбою; причетних до виробництва соуса тимчасово відсторонили; проводиться внутрішня службова перевірка,
– йдеться у повідомленні.
У склад соусу "карбонара" входять сирі яєчні жовтки, однак наразі невідомо, чи саме вони стали причиною отруєння. Лабораторні дослідження наразі тривають.
Мерза також підкреслив, що представники закладів допомагають усім постраждалим від отруєння.