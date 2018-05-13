Массовое отравление детей в Черкассах: специалисты отбросили еще одну причину

Информация о том, что ремонтные работы могли вызвать массовое отравление школьников в Черкассах, не соответствует действительности. Об этом отметили в Госпродпотребслужбе.

В Госпродпотребслужбе считают, что ремонтные работы не могли стать причиной загадочного массового отравления школьников в Черкассах. Такую версию высказал начальник ведомства, передает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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Уверенность чиновника базируется на опыте расследований массовых отравлений в Украине. По его мнению, ремонтные работы не имеют никакого отношения к ситуации с отравлением, сложившейся в Черкассах.

Добавим, что 11 мая стали известны результаты лабораторных исследований, которые специалисты проводили для выявления превышения допустимых показателей химических веществ. Однако, превышений допустимой концентрации опасных веществ в воде, воздухе или почве не обнаружили.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.



11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, на 9 мая детям стало лучше и их перевели в обычные палаты.