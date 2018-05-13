Масове отруєння дітей у Черкасах: фахівці відкинули ще одну причину

Інформація про те, що ремонтні роботи могли спричинити масове отруєння школярів у Черкасах, не відповідає дійсності. Про це наголосили у Держпродспоживслужбі.

У Держпродспоживслужбі вважають, що ремонтні роботи не могли стати причиною загадкового масового отруєння школярів у Черкасах. Таку версію, висловив начальник відомства, передає прес-служба Держпродспоживслужби.

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Впевненість чиновника базується на досвіді розслідувань масових отруєнь в Україні. На його думку, ремонтні роботи не мають жодного відношення до ситуації з отруєнням, яка склалася у Черкасах.

Додамо, що 11 травня стали відомі результати лабораторних досліджень, які фахівці проводили задля виявлення перевищення допустимих показників хімічних речовин. Однак, перевищень допустимої концентрації небезпечних речовин у воді, повітрі чи ґрунті не виявили.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.



11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат.