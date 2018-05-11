Отруєння дітей у Черкасах: з'явилися результати лабораторних досліджень

Після масового отруєння дітей на шкільній лінійці у Черкасах фахівці провели низку лабораторних аналізів на предмет перевищення допустимих показників хімічних речовин.

Так, співробітники хіміко-радіологічної лабораторії АРЗ СП Управління ДСНС України у Черкаській області на території школи взяли заміри повітря та ґрунту на предмет наявності у них небезпечних речовин. Однак, перевищень допустимої концентрації не виявили (аміак – 0 мг/м3; хлор – 0 мг/м3, сірководень – 0 мг/м3, горючі гази – 0 мг/м3). Рівень кисню в повітрі – 20,9% (при нормі – від 19 до 23%).

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Окрім того, лабораторія Держпродспоживслужби взяла проби повітря, води з системи централізованого водопостачання школи та бутильованої питної води.

За результатами досліджень атмосферного повітря на вміст фенолу, формальдегіду, сірководню, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, аміаку перевищень гранично допустимих максимально разових концентрацій не виявлено,

– зазначив речник Головного управління ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

У кабінетах школи здійснили заміри потужності гамма-випромінювання та бета-забруднення поверхонь, але перевищення нормативних рівнів теж не виявлено. Надзвичайники також перевірили приміщення та прилеглу територію на вміст бойових отруйних речовин та хімічно-небезпечних речовин. За результатами обстеження перевищень граничних рівнів не виявлено.

Промисловою лабораторією ПАТ "Азот" проведена перевірка на вміст окислів азоту та вуглецю, а також аміаку. Перевищень понад ГДК не виявлено.

Лабораторні дослідження за іншими показниками продовжуються.

У відповідності до доручення прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, аналізи, відібрані з місця події, передані до Київського інституту екології та токсикології, лабораторії токсикології Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України, а також до німецької "Лабораторії Др. Редгера", розташованої у місті Київ,

– додав Проценко.

Наразі у Черкаській обласній дитячій лікарні перебувають 55 учнів. Їхній стан оцінюють як задовільний. Більшість дітей, що потруїлися під час лінійки в черкаській школі, до кінця дня випишуть додому. У лікарні залишать лише тих дітей, у яких погані аналізи. Таких біля десяти. Вони себе почувають добре, однак про всяк випадок їх ще дообстежать.

Відеокоментар лікаря щодо стану дітей, які отруїлись у черкаській школі

Навчання у школі обіцяють відновити вже з понеділка, 14 травня.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.



11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат.