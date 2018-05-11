Отравление детей в Черкассах: появились результаты лабораторных исследований

После массового отравления детей на школьной линейке в Черкассах специалисты провели ряд лабораторных анализов на предмет превышения допустимых показателей химических веществ.

Так, сотрудники химико-радиологической лаборатории АРЗ СП Управления ГСЧС Украины в Черкасской области на территории школы взяли замеры воздуха и почвы на предмет наличия в них опасных веществ. Однако, превышений допустимой концентрации не выявили (аммиак – 0 мг/м3; хлор – 0 мг/м3, сероводород – 0 мг/м3, горючие газы – 0 мг/м3). Уровень кислорода в воздухе – 20,9% (при норме – от 19 до 23%).

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Кроме того, лаборатория Госпродпотребслужбы взяла пробы воздуха, воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды.

По результатам исследований атмосферного воздуха на содержание фенола, формальдегида, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота, аммиака превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций не обнаружено,

– отметил пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

В кабинетах школы осуществили замеры мощности гамма-излучения и бета-загрязнения поверхностей, но превышение нормативных уровней тоже не обнаружено. Чрезвычайники также проверили помещения и прилегающую территорию на содержание боевых отравляющих веществ и химически опасных веществ. По результатам обследования превышений предельных уровней не выявлено.

Промышленной лабораторией ОАО "Азот" проведена проверка на содержание окислов азота и углерода, а также аммиака. Превышения не обнаружены.

Лабораторные исследования по другим показателям продолжаются.

В соответствии с поручением премьер-министра Украины Владимир Гройсман, анализы, отобранные с места происшествия, переданы в Киевский институт экологии и токсикологии, лаборатории токсикологии Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины, а также в немецкой "Лаборатории Др. Рёдгера" , расположенной в городе Киев,

– добавил Проценко.

Сейчас в Черкасской областной детской больнице находится 55 учеников. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Большинство детей, которые отравились во время линейки в черкасской школе, к концу дня выпишут домой. В больнице оставят только тех детей, у которых плохие анализы. Таких около десяти. Они себя чувствуют хорошо, однако на всякий случай их еще дообследуют.

Видеокомментарий врача о состоянии детей, отравившихся в черкасской школе

Учебу в школе обещают восстановить уже с понедельника, 14 мая.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.



11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, к 9 мая детям стало лучше и их перевели в обычные палаты.