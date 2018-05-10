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Массовое отравление детей в Черкассах: за проверку взялась военная прокуратура

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Массовое отравление детей в Черкассах: за проверку взялась военная прокуратура
Массовое отравление детей в Черкассах: за проверку взялась военная прокуратура / ТСН

Военная прокуратура уточняет информацию о массовом отравлении детей на школьной линейке в Черкассах, в результате которого в больнице находятся около 60 пострадавших.

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона.

Отметим, что по состоянию на 10 мая в областную больницу госпитализированы 53 ребенка, 4 учителя, пока из реанимации все переведены в общие палаты. Состояние больных улучшилось и уже в ближайшее время все будут выписаны домой.

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"В связи с тем, что одной из версией отравления детей было распространение неизвестного вещества с прилегающей к школе территории военной части А1744, военный прокурор Черкасского гарнизона Центрального региона Украины возглавил совместную группу с участием специалистов ГСЧС, следственно-оперативной группы Черкасского отдела полиции и военнослужащих отдела РХБЗ воинской части 9930 с привлечением новейших приборов определения радиационного и химического фона ", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что были задействованы методики, которые позволяют провести исследования территории и помещений школы по опасных веществах широкого спектра действия. Сейчас идет работа по исследованию радиационного фона.

По результатам проведенного осмотра утечки любых ядовитых веществ обнаружено не было. Радиационный и химический фон в пределах нормы. Любых взрывов на территории части также не было,
– отметили в прокуратуре.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых. 11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, после 9 мая детям стало лучше и их перевели в обычные палаты.

По данным чрезвычайников, дети в Черкассах отравились в результате распыления неизвестного вещества.

Теги: Новости Украины Массовое отравление детей в Черкассах Новости Черкасс отравление Расследования
Источник: 24 Канал
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