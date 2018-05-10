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Масове отруєння дітей у Черкасах: за перевірку взялася військова прокуратура

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Масове отруєння дітей у Черкасах: за перевірку взялася військова прокуратура
Масове отруєння дітей у Черкасах: за перевірку взялася військова прокуратура / ТСН

Військова прокуратура уточнює інформацію щодо масового отруєння дітей на шкільній лінійці у Черкасах, внаслідок якого у лікарні перебувають близько 60 потерпілих.

Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону.

Зазначимо, що станом на 10 травня до обласної лікарні госпіталізовано 53 дитини, 4 вчителя, наразі з реанімації всі переведені у загальні палати. Стан хворих покращився і вже найближчим часом усі будуть виписані додому.

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"У зв’язку з тим, що однією із версій отруєння дітей було розповсюдження невідомої речовини з прилеглої до школи території військової частини А1744, військовий прокурор Черкаського гарнізону Центрального регіону України очолив спільну групу за участю спеціалістів ДСНС, слідчої-оперативної групи Черкаського відділу поліції та військовослужбовців відділу РХБЗ військової частини 9930 із залученням новітніх приладів визначення радіаційного та хімічного фону", – мовиться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що були задіяні методики, які дозволяють провести дослідження території та приміщень школи щодо небезпечних речовин ширшого спектру дії. Наразі триває робота щодо дослідження радіаційного фону.

За результатами проведеного огляду витоку будь-яких отруйних речовин виявлено не було. Радіаційний та хімічний фон у межах норми. Будь-яких вибухів на території частини також не було,
– зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих. 11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат.

За даними надзвичайників, діти у Черкасах отруїлися внаслідок розпилення невідомої речовини.

Теги: Новини України Масове отруєння дітей у Черкасах Новини Черкас отруєння Розслідування
Джерело: 24 Канал
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