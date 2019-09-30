Массовое отравление химикатами в Черкассах: 7 человек в больнице

В Черкассах сразу семеро жителей одного дома попали в больницу, все они отравились химикатами. Известно, что в их подвале проводили инсектицидные работы.

Жильцам дома стало плохо сразу после дезинсекции подвала. Целый подъезд многоэтажки эвакуировали, сообщил в Фейсбуке спикер ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

Читайте также: В Винницкой области массово отравились дети в школьной столовой

Семь жильцов дома, пятеро из которых – дети, попали в больницу для дополнительного обследования. На место происшествия приехали спасатели. Чрезвычайники в специальных костюмах проверяют все квартиры.

Руководство компании, которая проводит дезинсекцию, заверило, что вещество, которым обработали подвал, – безопасно для людей и соответствует всем санитарным нормам. Делом уже занимается полиция.



В подъезде работают спасатели

На место происшествия прибыли сразу шесть "карет скорой", некоторые жители отказались от госпитализации.

Что такое дезинсекция? Это комплекс мер, которые должны уничтожить или же существенно уменьшить количество насекомых (клещей, клопов, тараканов, пауков и т. д.). Во время химической дезинсекции применяются растворы хлоро-, карбо-, метафоса.