Масове отруєння хімікатами у Черкасах: 7 людей у лікарні

У Черкасах одразу семеро мешканців одного будинку потрапили до лікарні, всі вони отруїлися хімікатами. Відомо, що у їхньому підвалі проводили інсектиційні роботи.

Мешканцям будинку стало зле одразу після дезінсекції підвалу. Цілий під'їзд багатоповерхівки евакуювали, повідомив у фейсбуці речник ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

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Сім мешканців будинку, п'ятеро з яких – діти, потрапили до лікарні для додаткового обстеження. На місце події приїхали рятувальники. Надзвичайники у спеціальних костюмах перевіряють усі квартири.

Керівництво компанії, яка проводить дезінсекцію, запевнила, що речовина, якою обробили підвал, – безпечна для людей та відповідає всім санітарним нормам. Справою вже займається поліція.



У під'їзді працюють рятувальники

На місце пригоди прибуло одразу шість "карет швидкої", деякі мешканці відмовилися від госпіталізації.

Що таке дезінсекція?Це комплекс заходів, що мають знищити або ж істотно зменшити кількість комах (кліщів, клопів, тарганів, павуків тощо). Під час хімічної дезінсекції застосовуються розчини хлоро-, карбо-, метафосу.