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Массовое отравление на свадьбе: в Грузии более 100 человек попало в больницу

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Массовое отравление в Грузии: после свадьбы 100 человек попало в больницу
Массовое отравление в Грузии: после свадьбы 100 человек попало в больницу / fakty.ictv.ua

В Батуми (Грузия) не менее 100 человек отравилось на свадьбе в ресторане "Кахабер". Медики обнаружили бактерию сальмонеллы в пробах пищи, но в ресторане отрицают, что это стало причиной пищевого отравления всех пациентов.

Об этом говорится на местном сайте Rustavi2.

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На данный момент известно, что часть пострадавших находится в больнице. Все жертвы были гостями свадебной вечеринки.

По словам главы Центра общественного здравоохранения Нино Нижарадзе, около сотни человек получило сильное отравление, в том числе несовершеннолетние, причиной которого называют сладости, условия которых не защищены.

Есть некоторые сомнения по поводу того, что отравление связано с приемом кремового торта, который мог оказаться ядовитым из-за нарушения температурного режима для хранения,
– отметил директор Центра общественного здравоохранения.

Как утверждают владельцы ресторана, их учреждение не проверяли и пробы пищи не брали.

Напомним, в Ярмолинцах, что в Хмельницкой области, по меньшей мере 16 человек отравились во время поминок в местном кафе. Сейчас состояние их здоровья – средней тяжести. В Госпродпотребслужбе сообщили, что причиной отравления скорее всего стали пищевые продукты.

Теги: Новости Грузии отравление
Источник: 24 канал
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